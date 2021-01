Tchad : le président et le premier ministre français se sont offert des cadeaux à Amdjarass

Le chef de l'État Idriss Deby et le premier ministre français Jean Castex se sont échangés des cadeaux à la fin de l'audience qui a eu lieu jeudi dans une case à Amdjarass 1, dans la province de l'Ennedi Est.



Le président a remis symboliquement un sabre au premier ministre français et une calebasse à la ministre française des Armées. Idriss Deby a reçu une canne des mains de Jean Castex.



​La Présidence explique que c'est la "preuve pas seulement d’une convergence de vue, mais également de la parfaite entente entre Paris et N’Djamena".



À la sortie d'audience, le premier ministre français s'est expliqué sur la rencontre : "Nous avons évoqué très longuement la coopération entre le Tchad et la France. Nous avons évoqué des pistes de renforcement de cette coopération avec un objectif commun : la lutte contre le terrorisme, que ce soit au Sahel ou dans la zone du Lac Tchad".



Un sommet de N'Djamena est prévu prochainement entre les pays du G5 Sahel et la France.