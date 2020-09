Tchad : le président fixe les priorités pour 2021

Des objectifs qui doivent être traduits dans toutes les actions à entreprendre par les départements ministériels de façon à "amplifier la relance de notre économie", c'est la consigne du chef de l'État adressée aux membres du gouvernement pour la préparation du budget général de l'État pour l'exercice 2021.



Selon la note circulaire signée le 14 septembre par le président, la priorité du gouvernement pour l'année 2021 devra être la poursuite de la relance de l'économie nationale tout en parachevant la mise en oeuvre du PND 2017-2021 afin d'asseoir une économie résiliente, productive et performante davantage agroalimentaire, agropastorale et agroindustrielle, garantissant en qualité et en quantité la santé, l'emploi, l'eau, l'énergie, le transport, l'éducation, l'alimentation et la sécurité à toutes les populations tchadiennes où qu'elles se trouvent sur le territoire national.



De manière spécifique, le gouvernement doit renforcer les politiques publiques en cours. Il doit notamment :

- Poursuivre le processus de diversification économique en vue de renforcer davantage les secteurs vitaux tels que la santé, l'énergie, l'eau, l'agriculture, l'élevage ainsi que l'agro-industrie, l'industrie de la viande et le textile ;

- développer les partenariats publics-privés (PPP) afin de mobiliser des ressources pour financer les pôles de croissance et le développement du secteur agro-pastoral ;

- redynamiser les secteurs porteurs de croissance et créateurs d'emplois à l'exemple des unités de transformation agroalimentaire ;

- accélérer le processus de réformes des finances publiques ;

- améliorer l'accès et la qualité du système éducatif ;

- assoir des services diversifiés, abordables et suffisants ;

- capitaliser sur l'amélioration du climat des affaires pour amplifier les investissements directs étrangers en cours et à venir.



"Il faudra poursuivre les efforts sur les réformes engagées pour la modernisation de l'administration publique afin d'offrir des services publics de qualité et de proximité qui répondent aux objectifs fixés dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons", précise Idriss Déby.