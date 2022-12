Tchad : le président insiste sur la "pleine et entière mise en oeuvre" des résolutions du DNIS

"Nous sommes parvenus à ce stade en mutualisant nos efforts à tous les niveaux, en créant une synergie autour de l'essentiel (...) Ensemble, nous avons pu sauver notre pays du néant institutionnel à la disparition soudaine du maréchal du Tchad", a déclaré le général Mahamat Idriss Deby, dans son discours.



Il a évoqué un "nouveau départ" qu'il "fallait minutieusement préparée, dans un cadre défini, consensuel, réaliste et limité dans le temps".



Selon le chef de l'État, "l'espoir immense et fort légitime, placé par le peuple tchadien sur la réussite de la transition, se concrétisera par la réalisation des différentes étapes du processus à travers la parfaite mise en oeuvre du cahier des charges".



"Toutes les résolutions du dialogue national inclusif et souverain doivent connaître une pleine et entière mise en oeuvre", a ajouté Mahamat Idriss Deby. Il reconnait des attentes diverses et variées de la population et demande au Haut comité d'assumer sa responsabilité et de jouer pleinement son rôle.