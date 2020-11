Tchad : le président ordonne la levée de toutes les barrières au Mayo Kebbi Est

Le chef de l'État a ordonné jeudi, séance tenante, de lever toutes les barrières à l’intérieur de la province du Mayo Kebbi Est, au cours d'une rencontre avec des responsables militaires.



« Plus rien ne sera jamais comme avant », a averti Idriss Déby qui a mis en garde les brebis galeuses.



Les barrières anarchiques sont des postes de contrôle improvisés. Elles sont installées illégalement dans plusieurs zones du territoire par des agents des forces de défense et de sécurité. Elle leurs permettent de prélever des taxes sur les citoyens. Depuis plusieurs années, le chef de l'État décrie cette pratique qui perdure.



Le président a également rencontré des responsables administratifs. "L’absentéisme et le peu d’investissement de certains fonctionnaires, la mauvaise gestion des ressources allouées aux délégués ministériels, le peu d’encadrement des populations sont autant de pratiques fustigées par le Maréchal du Tchad qui a demandé à tous les responsables de se ressaisir, à être plus proches de la population, à répondre à ses appels, à l’aider, bref à être des acteurs de développement", explique la Présidence.



Idriss Déby a entamé jeudi une tournée dans la zone méridionale du Tchad.



Fin octobre, le président de la République a donné des instructions pour la levée immédiate de toutes les barrières douanières anarchiques à l’intérieur du territoire. Le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet a dévoilé cette instruction lors d'une réunion sur les régies financières.



Le chef de l'État Idriss Déby a ordonné également l'interdiction formelle aux douaniers de s’adonner aux courses-poursuites et/ou de saisir les marchandises en ville.