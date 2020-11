Tchad : le président pose la pierre de construction d'un centre de formation à Massakory

Le président de la République a posé mardi la première pierre de construction d'un Centre de formation technique et professionnelle à Massakory, dans le chef-lieu de la province du Hadjer Lamis.



Le futur centre de formation comprendra un bloc administratif, deux blocs de classes et des ateliers. Il devrait accueillir la première promotion d'élèves dès septembre 2021, à l'issue de son achèvement dans un délai prévu de six mois.



Selon Ahmat Souleymane Digui, assistant de l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad, la mise en place du projet permettra d'avoir un impact réel sur la vie des milliers de tchadiens et améliorera l'employabilité d'au moins 2000 jeunes dans ces zones d'intervention.



La ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Achta Ahmat Breme, explique que l'analyse des statistiques disponibles est révélatrice du faible niveau de formation professionnelle de la population. "On a besoin de former des mécaniciens, maçons, machinistes, plombiers, couturiers et soudeurs. Mais pas n'importe lesquels, des bons, des très bons. Dans la nomenclature des métiers, chaque maillon est indispensable au dispositif d'ensemble", indique-t-elle.



Le centre permettra aux citoyens de se former dans au moins quatre filières : maintenance automobile, menuiserie, soudure et couture.



La coopération allemande annonce qu'elle finance la mise en place d'un cybercafé à proximité immédiate du centre.