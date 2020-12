Tchad : le président poursuit sa tournée provinciale à Am-Timan

Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, est la 9ème étape de la tournée provinciale du chef de l'État. Il est arrivé mercredi matin dans la ville où il a été accueilli par le gouverneur Yambaye Massira Abel, le commandant de la zone de défense n° 10, le colonel Daoud Sandal Mahamat Itno et le maire de la ville d’Am-Timan, Ahmat Hassan Brémé.



Idriss Deby a passé en revue les différents détachements de l’armée, et a salué les anciens combattants.



"Le chef de l'État devrait s’entretenir avec les différentes corporations de la province pour s’imprégner de leur vie ainsi que des projets à fort impact économique et social à mettre en œuvre", précise la Présidence.



Idriss Deby va rencontrer les forces vives de la nation, les autorités civiles, militaires et traditionnelles. Il va regagner la capitale demain, jeudi.