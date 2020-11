Tchad : le président récolte du coton avec des paysans dans un champ près de Sarh

La tournée méridionale du chef de l'État au Moyen-Chari a pris fin ce mardi avec la visite de quelques champs de coton, sorgho et sésame situés sur l’axe Sarh-Kyabé.



Dans un champ de coton au village Kemata, localité située à 35 Km de Sarh sur l’axe Kyabé, le président a exhorté des enfants à ne pas abandonner l'école. "Votre place est d’abord prioritairement à l’école ensuite au champ pendant les grandes vacances", a-t-il dit.



Durant une dizaine de minutes, Idriss Déby a participé à la récole du coton-fibre avec des paysans.



"Le chef de l’État a vivement encouragé les coton-culteurs trouvés sur place et a échangé avec eux sans intermédiaire. Ces paysans ont eu toute la latitude d’expliquer les problèmes auxquels ils sont confrontés", explique la Présidence.



Le chef de l'État s'est également rendu dans deux champs de sorgho et dans un champ de sésame.