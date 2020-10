Tchad : le président remplace huit personnes par décret à l'ONAJES

Le décret N°2009 du 7 octobre 2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à l'Office National d'Appui à la Jeunesse et aux Sports (ONAJES) :



Coordination Générale :

Coordinateur Général Adjoint : Abdelsalam Ali Hassan SAFI, en remplacement de Charfadine Abdelkerim SEBY, appelé à d'autres fonctions;



Direction de la Promotion des Initiatives d'Insertion Économique des Jeunes:

Directrice : Madame Sola NDILNODJI en remplacement de Podebonet Tedang EMMANUEL, appelé à d'autres fonctions;

Directeur Adjoint : Djastoide LORINA en remplacement de Madame Achta Alifa WODEY, appelée à d'autres fonctions;



Direction du Développement et de la Promotion des Sports:

Directrice : Madame Kaltouma NADJINA en remplacement de Saleh DIKIRI, appelé à d'autres fonctions;

Directeur Adjoint : Abbas Hassan ABDOUGOI, maintenu ;



Direction des Affaires Générales:

Directeur : Issa Mahamat MAHADI en remplacement de ABdelmoudjid TOM, appelé à d'autres fonctions;

Directeur Adjoint : Hara Fikaoussou Jean CLAUDE en remplacement de Dressa Massoud DRESSA, appelé à d'autres;



° Direction de la Communication et du Marketing Sportif:

Directeur : Abdesalam Mahamat HAGGAR en remplacement de Djastoide LONIRA, appelé à d'autres fonctions;

Directeur Adjoint : Podebonet Tedang EMMANUEL en remplacement de Ali Adji MAHAMAT, appelé à d'autres fonctions.