Tchad : le président salue le courage des citoyens face à la "chaleur accablante"

Le président de transition a également exprimé sa gratitude pour les vœux de paix, de santé et de bonheur qu'il a reçus. Il a souhaité en retour une pleine santé et une prospérité pour tous les Tchadiens et leurs familles respectives. Mahamat Idriss Deby a conclu sa réponse en priant Allah de protéger le pays et de faire régner la stabilité, la paix et l'unité.



En ces temps difficiles pour le Tchad, marqués par la transition politique et les défis économiques et sociaux, les vœux du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques et la réponse du président de transition rappellent l'importance de la solidarité, de la foi et de la prière pour surmonter les épreuves et construire un avenir meilleur pour tous les Tchadiens.