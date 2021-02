Tchad : le président signe le décret de convocation du corps électoral

Aux termes du décret n°0162 du 12 février 2021, les électeurs sont convoqués à prendre part au scrutin pour les élections présidentielles dont le 1er tour se déroulera le samedi 10 et le dimanche 11 avril 2021.



Les nomades et les Tchadiens de l’Etranger votent les samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 conformément à l’article 43 de la loi n° 033/PR/2019 du 22 Juillet 2019 portant Code Electoral.



Les membres des Forces de Défense et de Sécurité votent le samedi 10 avril 2021. Ils sont consignés dans les casernes le dimanche 11 avril 2021.