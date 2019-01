Tchad : le président signe les décrets fixant les salaires des membres du HCCACT

Les décrets n° 68 et 69 signés par le président de la République et contresignés par le secrétaire d'Etat aux Finances et au Budget le 21 janvier 2019, fixent les rémunérations mensuelles et autres avantages des membres du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCCACT), et les salaires de base mensuels des personnels techniques et d'appui.



Ils perçoivent les rémunérations mensuelles, indemnités et autres avantages ci-après :



Rémunérations mensuelles :

Président : 750 000 F CFA

1er vice-président : 725.000 F CFA

Secrétaire du bureau : 675.000 F CFA

Président de commission : 650 000 F CFA

Rapporteur de commission : 625 000 F CFA

Conseiller (membre du HCCACT : 600 000 F CFA



Indemnités

Président :

Indemnités de fonction : 275 000 F CFA

Indemnités d'eau et d'électricité : 200.00 F CFA

Indemnités de logement : 200 000 F CFA

Indemnités de frais d'hôtel : 125.000 F CFA

Indemnités de téléphone : 100.000 F CFA

Frais de domesticité : 50.000 F CFA



Les autres membres cités ci-haut bénéficient également d'indemnités mensuelle complémentaires à leur salaire, allant de 350.000 F CFA à 825.000 F CFA.



Les membres du HCCACT bénéficient des indemnités de session d'un montant de 20.000 F CFA par jour pendant la durée de session. Ils ont droit aux frais de transport et de séjour d'un montant forfaitaire et unique de 300.000 F CFA pendant la durée de session.



Secrétaire général : 400.000 F CFA

Directeur de cabinet : 250.000 F CFA

Conseiller juridique : 350.000 F CFA

Chef de service et attaché de cabinet : 250.000 F CFA

Chef de service adjoint, secrétaire particulière : 225.000 F CFA

Chargé des relations publiques : 225.000 F CFA

Secrétaire de direction : 200.000 F CFA

Huissier : 150.000 F CFA

Chauffeur : 125.000 F CFA

Planton et hôtesse : 100.000 F CFA



En sus de leurs salaires de base mensuels, ils bénéficient d'indemnités mensuelles (fonction, eau et électricité, logement, téléphone, sujétion) allant de 200.000 F CFA à 600 000 F CFA.



L'aide de camp du président et les agents de sécurités détachés, en sus de leurs soldes de base respectifs dans leurs unités, bénéficient des indemnités forfaitaires comme suit :

- Aide de camp du président : 200.000 F CFA ;

- Agent de sécurité : 80.000 F CFA.