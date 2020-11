Tchad : le président suggère une évaluation triennale des résolutions du Forum

"Une évaluation triennale est nécessaire pour faire le point sur les avancées et les éventuels écueils qui exigent des réponses adéquates", a affirmé dimanche le chef de l'État Idriss Déby, lors de la cérémonie de clôture des assises du 2ème Forum national inclusif.



Un 3ème Forum national inclusif devrait ainsi avoir lieu en 2023.



L'allongement d'une année supplémentaire du délai d'évaluation devrait probablement permettre d'enregistrer un meilleur taux d'exécution des résolutions. Un peu plus de deux ans après le 1er Forum, il a été noté une exécution à 60% des 74 résolutions.



À l'issue du 2ème Forum, l'on note 28 résolutions et recommandations qui vont conduire à des réformes majeures dans les prochains mois.