Tchad : le président veut sauver l'année académique

Le chef de l'État a tenu mercredi après-midi une rencontre au Palais présidentiel, réunissant les membres du Comité de gestion de la crise sanitaire."J'ai mis un accent particulier sur l'urgence d'un plan de sauvetage de l'année académique, la réussite de la campagne agricole et l'intensification de la sensibilisation dans le pays profond", a déclaré Idriss Déby.Le 16 avril dernier, le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, a signé un arrêté portant mise en place d'une commission technique de réouverture des écoles.La commission est chargée d'élaborer des scénarios de reprises d'enseignement et d'apprentissage dans les établissements scolaires de cycle fondamental et secondaire ; d'évaluer les degrés d'exécution des programmes et volumes horaires réalisés ; et de déterminer les délais complémentaires afin de valider l'année scolaire.Elle a également pour mission de déterminer le mode de fonctionnement des écoles en milieu rural et urbain ; proposer un nouveau calendrier des concours et examens de fin d'année ; et proposer les dates de la rentrée administrative et pédagogique pour l'année 2020-2021.Depuis le début de la crise sanitaire, des plateformes E-learning ont été lancées pour maintenir l'enseignement à distance. L'École nationale d'administration, le ministère de l'Education nationale et plus récemment l'Université de N'Djamena ont opté pour le numérique en guise de palliatif.Détails à suivre.