Tchad - Covid-19 : une commission va se pencher sur la réouverture des écoles

Le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma, a signé jeudi un arrêté portant mise en place d'une commission technique de réouverture des écoles.



La commission est chargée d'élaborer des scénarios de reprises d'enseignement et d'apprentissage dans les établissements scolaires de cycle fondamental et secondaire ; d'évaluer les degrés d'exécution des programmes et volumes horaires réalisés ; et de déterminer les délais complémentaires afin de valider l'année scolaire.



Elle a également pour mission de déterminer le mode de fonctionnement des écoles en milieu rural et urbain ; proposer un nouveau calendrier des concours et examens de fin d'année ; et proposer les dates de la rentrée administrative et pédagogique pour l'année 2020-2021.



La commission est présidée par le directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation inclusive.