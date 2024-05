Tchad : « le présumé tueur Baradine Ordjo Kaoussou mis à la disposition de la justice » (Procureur de la République)

À travers une intervention faite au micro de nos confrères de la télévision nationale tchadienne, le Procureur de la République, Oumar Mahamat Kedalaye, a annoncé l'arrestation du présumé tueur Baradine Ordjo Kaoussou.



En effet, ce dernier a tué un citoyen de manière extra judiciaire dans la province du Sila, dont les images circulaient sur les réseaux sociaux depuis deux jours, et mis à la disposition de la justice.



Le Procureur a d'abord salué le courage et l'abnégation des forces de l'ordre et de sécurité, pour l'effort fourni dans la recherche du présumé et rappelle que le Tchad est un Etat de droit.



« Il n'appartient pas à un individu ou un groupe d’individus, quel que soit son rang social, son statut, sa communauté, sa religion, de tuer une autre personne. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et si quelqu'un commet un crime de tel genre comme celui Baradine Ordjo Kaoussou doit être poursuivi et jugé par la justice ».



Le Procureur de la République précise que le parquet général d'Abéché a été dessaisi au profit de celui de N'Djamena. C'est le tribunal de N'Djamena qui est actuellement compétent au vu des textes pour poursuivre sur le plan pénal.