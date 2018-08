Tchad : "le prix de l'eau est très faible", estime le ministre de l'Environnement

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau, et de la Pêche, Siddick Abdelkerim Haggar, s'est expliqué hier, au cours d'une conférence de presse, sur les mesures prises par son département pour faire face à la coupe d'arbres abusives, à la coupure intempestive d'eau potable, aux réseaux vétustes de distribution d'eau, et à la pollution.



Selon le ministre, il faut comprendre que la société tchadienne d'eau a d'énormes problèmes. "Le premier problème est né avec ce prix de l'eau qui était très faible. Elle a cumulé des dettes et un retard dans son développement. Le second problème le plus épineux maintenant, c'est le personnel. Cette société a vu arriver des personnes qui n'ont rien avoir avec la société. Il n'y a pas d'autres solutions que de dégraisser et de recruter encore du personnel technique pour faire le travail parceque économiquement, la société est en faillite", a expliqué le ministre.



La pêche et la pollution des nappes d'eau par certaines entreprises de la place était aussi au menu des échanges. Le ministre a appelé les responsables concernés à se conformer aux lois de la République. "Les industries qui polluent, ça c'est une réalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Depuis un certain temps, nous avons aussi pris des initiatives pour s'attaquer à ces problèmes là", a assuré Siddick Abdelkerim Haggar.