Tchad : le prix des couvertures passe du simple au double

Le changement de climat à N'Djamena change également le quotidien et les habitudes de la population.



En cette période de froid, le prix des couvertures lestées est passé du simple au double ces dernières semaines, dans les marchés. Les couvertures de 2,5 à 12kg ont changé de prix.



Celle de 2,5 kg qui se vendait à 5000, voire 6500 FCFA passe à 7500, et même 8000 Fcfa. La couverture de 6 kg qui se vendait à 25 000 passe entre 30.000 et 35000 Fcfa, tandis que celle de 9 kg qui se vendait à 30 000 ou 35 000 Fcfa passe à 40 000, voire 45.000 Fcfa.



Pour les commerçants rencontrés au marché à mil et au grand marché, le prix varie selon la période et les besoins. Les commerçants en ont un bénéficie de 1000 à 2000 Fcfa, par rapport au prix d'achat.



La meilleure façon de surmonter la période de fraîcheur, d’après le Dr Ahmet Abdoulaye, pneumologue, est la pratique d'activités physiques. Il préconise également de se protéger avec des habits en coton, pour éviter les maladies et dépenses.