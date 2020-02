Tchad : le prix du Hadj en Arabie saoudite en hausse cette année

Le président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage, Oumar Adouma Abdoulaye, a annoncé mercredi une augmentation du prix du Hadj, lors du lancement de la campagne du Hadj et Oumra 2020.



"Si le prix du Hadj a été augmenté cette année, c'est pour des raisons d'imposition de taxes supplémentaires aux prestataires de services en Arabie Saoudite et l'augmentation des taxes de 5% sur les transactions interbancaires. C'est ainsi que nous vous annonçons officiellement le prix du Hadj cette année qui s'élève à 1.840.000 FCFA, sans compter les frais des agences", a expliqué Oumar Adouma Abdoulaye.



L'annonce a été fait au siège de la commission à N'Djamena, en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdramane Ben Djemil Chacha, du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr. Mahamat Khatir Issa, du directeur de cabinet civil du Président de la République, des membres de la commission et d'autres invités.



Le délai de candidature pour le Hadj 2020 est de 45 jours. La date de clôture de l'opération est prévue pour le 10 avril 2020.