Tchad : le procès des prisonniers du FACT se poursuit à Klessoum

Selon les informations fournies par Me. Francis Lokoulde, avocat d'ex-éléments présumés du FACT, la cour examine maintenant le dossier en profondeur. Si elle parvient à interroger les 386 accusés avant la fin de la semaine, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats de la défense auront lieu.



Le FACT, ou Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, est un groupe rebelle qui a mené une offensive contre le gouvernement tchadien en avril 2021, ayant conduit à la mort du président Idriss Deby Itno. Plusieurs combattants rebelles ont été capturés au cours des affrontements.