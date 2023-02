Tchad : le procès des rebelles du FACT reprend avec un effectif réduit

La Chambre criminelle spécialisée de la Maison d'arrêt et de correction de Klessoum a repris ce 15 février, le procès de plus de 400 rebelles du Front National pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT).



Ces rebelles sont accusés d'avoir commis des actes de terrorisme, de mercenariat, d'atteinte à la sûreté de l'Etat et d'assassinat du président de la République en avril 2021.



Le procès a été repris avec un effectif avoisinant les 60 rebelles accusés d'acte de terrorisme, mais la plupart d'entre eux ne se sont pas présentés à la Cour criminelle. Pour la défense des accusés, cette situation soulève des inquiétudes quant à la capacité de la justice tchadienne à traiter ces affaires de manière équitable et impartiale.



Il faut rappeler que le 20 avril 2021, le président tchadien Idriss Déby Itno a été tué lors d'affrontements avec des rebelles du FACT, dans la région du Kanem.