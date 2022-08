Tchad : le processus de création d’entreprise interrompu au Guichet unique

Dans une note d’information rendue publique le 4 août 2022, le directeur général de l’Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE), « porte à la connaissance de l'opinion publique que le processus de création d'entreprise au sein du Guichet Unique de Création d’Entreprises (GUCE) est interrompu depuis un moment suite l'opérationnalisation du logiciel E-Tax ».



En effet, la migration de l'ancien système, vers le nouveau, a causé ce dysfonctionnement. Ce qui fait que les services des impôts ne sont pas en mesure de délivrer le numéro d'identification fiscale (NIF) et par conséquent, cette situation a interrompu la suite du processus de création de manière systématiquement.



Pourtant, il faut les documents administratifs d’une entreprise pour créer un compte bancaire. Ainsi donc, « compte tenu de l'urgence signalée, nous avons donné des instructions fermes à notre équipe pour traiter tous les dossiers, malgré la lenteur du système », indique le directeur général de l’Agence, Nassour Mahamat Delio.



Par ailleurs, « une équipe de techniciens travaille depuis quelques jours afin de solutionner ce problème qui affecte profondément la délivrance des documents administratifs et impacte négativement les activités de l'agence », peut-on apprendre de la note d’information.