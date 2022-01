TCHAD Tchad : le processus de déroulement du dialogue national au centre d'échanges à N'Djamena

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 12 Janvier 2022



N'Djamena - Lancées par le ministre d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, Acheikh Ibni Oumar, le 10 janvier 2022, les journées d'informations et d’échanges sur le processus de dialogue national inclusif se poursuivent au Radisson Blu.

Ce 11 janvier, les organisations de la société civile, notamment celles de jeunes et de femmes ont échangé avec les différents comités mis en place. Les échanges ont portés sur plusieurs questions présentées par cinq présidents de différents comités.



Le président du premier comité "paix , sécurité et réconciliation", Djasnabaye Abdraman, a relevé plusieurs questions qui ont fait l’objet de débats lors du pré-forum organisé dans les provinces et qui seront évoquées lors du dialogue. Il s'agit notamment du recrutement des militaires et leur formation, la question de l'occupation des postes politiques de l’État par des analphabètes et le non respect des textes et lois de la République par le gouvernement et les autorités compétentes.



Le président du deuxième comité sur la réforme des institutions, la Constitution et le processus électoral, Dr. Ramadji Alfred, a évoqué la participation des citoyens, la mise sur pied d’un comité ad hoc, la réforme de l'État, le rapport entre les trois principaux pouvoirs, l'autonomisation de l’administration territoriale et locale , le système de décentralisation, les insuffisances et les lacunes des Lois élaborées et la question de l’âge pour être président de la République. Sur ce dernier point, il a suggéré que s’il y a un âge d’arrivée, il faudrait aussi un âge du départ.



Le président du troisième comité, "droit et libertés fondamentales", Dobian Asingar, a quant à lui soulevé les questions liées aux droits humains, le respect et l’application de lois et conventions ratifiées par le Tchad, la démocratie, l’alternance, l’obligation de rendre compte, l’indépendance de la presse et l’absence de la liberté de presse, la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap et la suspension de droit à la retraite. Selon lui, tous ses points doivent être au cœur du débat du dialogue national.



Les questions sur la méthodologie, le critère d’éligibilité pour participer au dialogue, la question de la gestion des ressource humaines et l’agenda du dialogue ont été aussi soulevées lors du débat.

Le président du quatrième comité sur les politiques sectorielles, Zakaria Moussa, s’est penché sur l’aménagement du territoire, les affaires sociales, la culture, l'entrepreneuriat, la transformation des produits locaux, les énergies renouvelables adaptées à la biodiversité du pays, l'ajustement du système éducatif, le développement rural et la souveraineté alimentaire.



Le président du cinquième comité sur les questions sociétales, Dr. Baniara Yoyana, a pour sa part exposé les problèmes liés à l’éthique, aux comportements et aux valeurs, la moralisation de la vie nationale, la lutte contre la corruption et les détournements, les prévarications et prédations de toutes sortes, les chefferies traditionnelles et les confessions religieuses.



À l'issu des échanges, des recommandations ont été formulées. il s'agit de la promulgation du projet de charte, la création d’une commission vérité, justice et réconciliation au Tchad, la création de conditions hydrauliques nécessaires pour les éleveurs, les eaux de ruissellement, les ouadis, l’inscription du pays sur la politique extérieure concernant la diplomatie économique, traditionnelle, environnementale et sociale, l'intensification de la sensibilisation au respect de l’éthique et des valeurs morales devant le déclin de l’éducation civique et l’usage abusif des réseaux sociaux, l'assainissement de l’administration du territoire en général, le gouvernement de transition ne peut être jugé et parti, l'élargissement de l’espace réservé aux jeunes au dialogue national afin de tracer la destinée du pays et la révision des rapports biaisés du Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI).



Le ministre d’État chargé de réconciliation nationale et du dialogue, Acheikh Ibn Oumar, a exhorté les participants à maintenir l’unité et préserver l’acquis du dialogue. Il appelle à la volonté de tous pour la réussite du dialogue.





