Tchad : le processus de suivi-évaluation des résolutions du DNIS vulgarisé au Logone Occidental

Cette conférence de presse intervient six mois après la tenue du Dialogue National Inclusif et Souverain. Gambaye Djérakor Armand a rappelé les quatre axes majeurs retenus par les plus de 1500 participants au dialogue : la sécurité, la réconciliation, la paix et la cohésion sociale, le retour à l'ordre constitutionnel, la gouvernance, l'État de droit et la relance économique.



"Il a été décidé pendant ce dialogue de mettre en place un comité de suivi à trois niveaux. (...) Le chef de l'État a affirmé que les résolutions et recommandations sont exécutoires. Tout ce qui a été décidé doit être mis en œuvre. Le gouvernement a mis en place une feuille de route. Pour le gouvernement, toutes les résolutions sont exécutoires mais ne sont pas prioritaires", a expliqué Gambaye Djérakor Armand.



246 recommandations et 15 résolutions doivent être mises en oeuvre à l'issue du dialogue national.