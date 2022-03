Tchad : le procureur et un juge d'instruction de Kélo molestés par des militaires

Des militaires affectés aux opérations de désarmement ont violemment agressé au cours de la matinée du 27 mars le procureur de la République de Kélo, Hissein Saleh Arabi et le juge d'instruction Galia Dogo Hassaballah, a appris Alwihda Info.



Au cours d'une fouille d'armes au domicile du procureur, des militaires ont saisi l'arme de son garde du corps ainsi que sa carte professionnelle de magistrat. Le procureur et le juge d'instruction ont été frappés devant le voisinage. Les magistrats sont pourtant habilités à porter une arme dès lors qu'ils ont une autorisation délivrée par les autorités.



Les incidents visant des magistrats se sont multipliés ces dernières semaines. L'agression des magistrats à Mao, l’attaque du tribunal de la ville et l’agression récente d’un juge par des militaires a l’entrée de N’Djamena suscitent la colère des magistrats.



Les syndicats de la magistrature ont annoncé le 21 mars une grève sèche et illimitée pour réclamer la sécurité des magistrats et le renforcement des dispositifs sécuritaires. La grève est en vigueur dans l’ensemble des juridictions du pays.