Tchad : le procureur s'exprime sur les incidents de Champ de fil

Le procureur de la République Youssouf Tom s'est exprimé mercredi sur les incidents qui ont eu lieu la semaine dernière à Champ de Fil, à N'Djamena. Il a démenti la mort de sept personnes arrêtées suite au lynchage d'un militaire, et a invité à se rendre à la maison d'arrêt.



Une enquête est ouverte pour rechercher ceux qui véhiculent des rumeurs, a indiqué le procureur.



"La zizanie entre les belligérants a été exacerbé au point où deux jeunes ont été blessés par balle d'une arme de poing détenue par le colonel. Conduit à l'hôpital de l'amitié Tchado-chinoise, un des jeunes succomba des suites de ses blessures. Le colonel a failli être purement et simplement lynché par la foule des jeunes en colère. Ceux-ci l'ont copieusement tabassé et lui ont causé d'importantes blessures", a souligné le procureur.



Selon Youssouf Tom, malgré l'état de santé du militaire, le Parquet a émis un mandat d'arrêt et des policiers sont à son chevet pour "s'assurer de l'avoir pour le traduire en justice une fois guérie, et aussi pour éviter une éventuelle vendetta."



Parmi les personnes impliquées dans l'attaque collective du colonel, sept d'entre elles ont été identifiées et traduites en justice. Elles sont actuellement en détention à la maison d'arrêt d'Amsinene.



Youssouf Tom a dénoncé la mauvaise utilisation des réseaux sociaux par des citoyens, notamment dans le traitement de cette affaire. Il a évoqué la circulation de fausses images de personnes ligotées et frappées, ou encore d'un homme égorgé.



Le procureur a appelé à cesser d'inciter les tchadiens à la haine tribale.



Détails en cours.