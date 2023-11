Tchad : le programme Création Africa lancé pour stimuler l’entrepreneuriat culturel

Le mercredi 8 novembre 2023, le programme Création Africa Tchad a été officiellement lancé dans les locaux de Wenak Labs, en présence de Pierre-Hubert Touchard, directeur délégué de l'Institut Français du Tchad.



Ce programme ambitieux vise à revitaliser l'entrepreneuriat culturel au Tchad, en mettant l'accent sur des secteurs clés tels que le cinéma, l'audiovisuel, la mode et le design, les arts vivants, ainsi que la musique. Le programme qui prévoit de former entre 80 et 100 entrepreneurs, a reçu un soutien financier important de l'Ambassade de France au Tchad, à hauteur de 655 millions de FCFA.



Cette initiative contribuera indirectement à la mise en œuvre du plan quinquennal du ministère des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat. Elle vise à renforcer l'économie culturelle en créant un statut d'artiste et d'entrepreneur culturel au Tchad, tout en révisant le Bureau Tchadien des Droits d'Auteurs (BUTDRA).



Fadoul Hissein Abba, directeur exécutif de Wenak Labs, a souligné que ce programme joue un rôle clé dans la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial du secteur de l'industrie créative au Tchad. Les entrepreneurs sélectionnés bénéficieront d'un programme d'accompagnement visant à maximiser leur potentiel.



Mme Achouackh Abakar Souleymane, membre du jury, a détaillé que parmi les 20 projets retenus, sept se concentrent sur la mode et le design, sept sur le cinéma et l'audiovisuel, et six sur le spectacle vivant. Les critères de sélection ont pris en compte l'impact social et économique, la créativité, l'originalité et la pertinence des projets.