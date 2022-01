Tchad : le programme “Goumoulena” lancé en appui à l’entrepreneuriat

Le lancement de la première activité du programme Yalah dénommé Goumoulena a eu lieu ce 17 janvier au Radisson Blu de N’djamena. Ce programme dédié à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est financé par l'Union européenne au Tchad et mis en œuvre par le cabinet Wedecider.



Goumoulena est une action qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'assistance et d'appui au secteurs privé tchadien dénommé programme YALAH. Il est dédié à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.



Le directeur général de Wedecider, Yabo Janserbe Claver, souligne que ce programme innovant vise également à dynamiser le cap de concertation des jeunes entrepreneurs.

Il félicite et encourage l'UE pour avoir cru en la jeunesse en finançant cette initiative porteuse d'espoir pour l'écosystème entrepreneurial.



Selon le représentant de l'ambassadeur de l'UE au Tchad, Jean-Claude Malongo, l'Union européenne est un partenaire engagé à lutter contre la pauvreté au Tchad depuis de nombreuses années. Dans ce cadre, le développement du secteur privé tchadien fait partie des secteurs d'intervention de l'Union européenne ces dernières années. Le pays a été confronté à plusieurs crises dont la dernière est liée a la pandemie de la Covid-19, Celles-ci ont impacté négativement la santé économique du pays.



Quant au ministre de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, le programme vient compléter les différentes actions du gouvernement dans la formation et l'accompagnement des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat.



À travers l'activité, Goumoulena accompagne 60 jeunes bénéficiaires du projet au programme Yalah sur plus de 1000 postulants. Ils bénéficieront d'une formation de trois semaines et six mois d'accompagnement.