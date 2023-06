Tchad : le programme "Le Goût de la Vie" lancé au Mayo Kebbi Ouest pour renforcer les systèmes alimentaires

Selon le ministre, cette première campagne de vaccination des animaux s'inscrit dans la dynamique du soutien au développement de l'élevage. Elle vise à lutter contre le charbon bactérien, le charbon symptomatique et la pasterellose, dans le but d'améliorer l'épanouissement du cheptel qui constitue une source inépuisable pour l'économie nationale, a-t-il souligné aux propriétaires de bétail.



La deuxième phase de cette campagne de vaccination ciblera la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), en complémentarité avec d'autres actions liées à la mise en œuvre du plan national stratégique pour l'éradication de la PPR d'ici 2030, a annoncé le ministre en charge de l'élevage.



Le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awat Atteib, était accompagné lors de son déplacement par le représentant de la FAO au Tchad, Marc Mankoussou. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, le général Teguen Idibei Berde.



Le Mayo Kebbi Ouest est l'une des quatre provinces faisant partie de la zone d'intervention de ce programme.