Tchad : le programme Youthconnekt-Tchad lance des journées portes ouvertes à la jeunesse

C'est dans le but d'assurer l'information, la sensibilisation et la promotion du programme Youthconnekt au Tchad, que les journées portes ouvertes ont été lancées ce 7 juillet 2022, à la Maison de la Femme.



Placées sous le thème : « connecter les jeunes tchadiens pour la paix et la prospérité », les journées portes ouvertes sont une opportunité pour les jeunes et les partenaires du programme, pour avoir des informations sur la mission, les groupes cibles, les composantes et les thématiques du programme Youthconnekt-Tchad.



Le programme souhaite qu'à la fin, la jeunesse s'approprie le concept, ses objectifs et son impact sur toute la jeunesse tchadienne. Le point focal du programme Youthconnekt Tchad, Ousman Abderaman Hamdan, a, dans son mot d'ouverture, souligné que les journées portes ouvertes sont une occasion de connecter la jeunesse tchadienne dans toute sa diversité, afin de ressortir le meilleur d'elle, pour être plus compétitive dans un monde où l'emploi est un bien rare.

Et de poursuivre que c'est aussi l'occasion de permettre à la jeunesse de s'exprimer librement, en faveur de la paix.



Quant au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali, il estime que l’initiative du programme Youthconnekt Tchad vient à point nommé, pour soutenir le gouvernement et ses partenaires dans la recherche des stratégies à mettre en place pour éradiquer la problématique du chômage des jeunes.



Le ministre a par ailleurs demandé aux participants de se donner de la volonté pour profiter et faire profiter les autres en connaissances, afin d'arriver tous ensemble à l'objectif principal, celui de la réinsertion socioprofessionnelle de toute la jeunesse tchadienne.



Le programme YouthConnekt, faut-il le rappeler, est une initiative lancée en 2012 par le gouvernement rwandais et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il vise à connecter des jeunes à diverses opportunités socio-économiques, civiques et politiques. Cette initiative s'étend désormais au niveau continental.



A ce jour, plusieurs pays africains ont adhéré à ce programme et le Tchad est le 25ème pays à lancer officiellement son chapitre national. La cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes a été sanctionnée par une visite des stands du ministre de la Jeunesse.