Tchad : le programme de santé numérique s'associe à la lutte contre le ver de Guinée

Le Tchad franchit une nouvelle étape dans la lutte contre le ver de Guinée. Le Programme National de Santé Numérique et le Programme d'éradication du ver de Guinée ont annoncé la mise en place d'un partenariat stratégique visant à tirer parti des technologies de l'information et de la communication pour accélérer l'éradication de cette maladie parasitaire.



Le 15 août 2024, une réunion importante s'est tenue entre le Programme National de Santé Numérique et le Programme d'éradication du Ver de Guinée, sur invitation du Programme National de Ver de Guinée. L'objectif principal était de présenter le programme de santé numérique.

Discuter de la contribution des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans les efforts d'éradication du ver de Guinée au Tchad.



Le coordonnateur du Programme National de Santé Numérique, Nassir Idriss Adam, a dirigé la rencontre avec son équipe. Ils ont présenté les diverses capacités du programme pour soutenir l'éradication du ver de Guinée, en mettant l'accent sur l'amélioration de la surveillance et la sensibilisation et la conscientisation des communautés.



Les deux programmes ont convenu de former un groupe de travail restreint. Ce groupe aura pour mission d'identifier des actions spécifiques que la santé numérique pourrait entreprendre pour contribuer aux activités liées à l'éradication du ver de Guinée.