Tchad : le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle lancé au Guéra

Le Programme sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) a été lancé samedi à Mongo, au cours d'une cérémonie à l'Université Polytechnique, en présence du ministre de l'Économie, de la Planification, du développement et de la Coopération internationale, du Gouverneur de la province du Guéra, de la coordinatrice dudit programme, du chargé des affaires de la délégation de l'Union Européenne au Tchad, de plusieurs autorités administratives, civiles, militaires ainsi que des responsables des projets et programmes.



Dans son mot d’ouverture, Mme Khadidja Clémence Issa, coordonnatrice du programme SAN, a d'abord remercié le ministre de l'Économie pour son déplacement consacré au lancement officiel du programme. Elle a ensuite fait une brillante présentation suivie de la projection d'un film documentaire sur les objectifs du programme SAN, tout en se basant sur la situation nutritionnelle alarmante au Tchad.



Pour elle, c'est face à cette situation que l'Union Européenne et le Gouvernement du Tchad ont bien voulu concevoir et mettre en place un important outil pour lutter contre la malnutrition.



Le gouverneur sortant de la province du Guéra, Paul Mbaïnadoum Ngartelbaye, a indiqué que ce programme constitue un véritable levier de développement durable et une amélioration des conditions de vie des populations.



"Nous sommes plus que comblés. Avec le démarrage des activités du Programme SAN, les conditions de nos populations seront nettement améliorées à travers plusieurs réalisations", a laissé entendre le gouverneur.



Prenant la parole à son tour, Dr. Didier Carton, chargé des affaires de l'Union Européenne au Tchad, a mentionné que son institution est fière de se tenir aux côtés du gouvernement du Tchad dans la bonne marche de ce programme. Il a aussi invité tous les concernés à œuvrer pour la réussite de ce programme qui selon lui, est l'affaire de tous.



Dr. Issa Doubragne, ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale a quant à lui salué l'accueil chaleureux qui a été réservé pour lui et sa délégation. Il a ensuite signalé que ce programme SAN et le fruits du Programme national de développement.



Le ministre a exhorté toutes les autorités de la province du Guéra à faciliter les tâches pour la réalisation de ce programme qui, selon lui, est innovant. "Ce programme ne dépend pas seulement du dévouement du Gouvernement. Toutes les parties prenantes devraient jouer le jeu et travailler ensemble", a-t-il conclu.



Le Programme SAN est financé par l'UE et le Programme alimentaire mondial à hauteur de 156 millions d'euros soit 100 milliards Fcfa. Il couvre cinq provinces du Tchad dont le Guéra.