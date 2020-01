Tchad : le projet Al Bouzhour lancé pour renforcer le secteur agricole

Un projet visant à améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes pour leur intégration durable dans le métier de la filière semence de qualité, a été lancé lundi à N'Djamena. Le projet de développement agricole et de formation est dénommé Al Bouzhour.



Ce projet entre dans le cadre du programme de l'Union européenne "ARCHIPELAGO", une initiative africaine et européenne pour la formation professionnelle.



La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat (CCIAMA) du Tchad et la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire en France, ont répondu à l'appel à projets ARCHIPELAGO lancé en juillet 2019.



"Passons ensemble de l'or noir à l'or vert tchadien", a déclaré Amir Adoudou Artine, président de la CCIAMA.



Il a indiqué que ce projet permettra de donner des semences de qualité, et un avenir prometteur pour la jeunesse du Lac Tchad et du Hadjer Lamis.