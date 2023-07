Tchad : le projet "C nous les vacanciers" lancé à Abéché en faveur des élèves du Ouaddaï

Le père Bernard, curé de l'église Évangélique de l'enfant Jésus d'Abéché, a souligné que le centre culturel des foyers de jeunes s'associe à ce projet pour offrir aux élèves une occasion de détente et de diversité culturelle dans un esprit convivial de vivre ensemble et de cohabitation pacifique.



Daoud Doungous Taguilo, le 3e adjoint au Maire d'Abéché, a salué cette initiative des jeunes et a encouragé les parents à soutenir la participation de leurs enfants aux activités de ce projet. Il a également promis de soutenir le projet jusqu'à son terme.



Le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports, Ousmane Hamdan Azib, en lançant les activités du projet "C nous les vacanciers", a souligné que ce projet s'inscrit parfaitement dans la vision de la délégation qui soutient les activités socio-éducatives. Il a exhorté les organisateurs à mener ces activités dans un esprit de vivre ensemble et de cohabitation pacifique, conformément à la volonté des autorités de transition.