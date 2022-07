TCHAD Tchad : le projet "Chad music transmission" pour la valorisation du patrimoine musical est lancé

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 5 Juillet 2022



N'Djamena - L’association Chad Art for World a annoncé ce 5 juin le lancement du projet “CHAD MUSIC TRANSMISSION” et a présenté ses grandes lignes, au cours d'une conférence de presse à l'Institut français du Tchad.

CHAD MUSIC TRANSMISSION est un projet de protection et de formation pour la valorisation du patrimoine musical tchadien qui s’inscrit dans la démarche de la promotion de l’art tchadien en voie de disparition. Il est initié par l’association Chad Art For World.



L’objectif dudit projet est de :

- former les jeunes et les femmes à la valorisation du patrimoine culturel tchadien en voie de disparition ;

- créer des foyers pilotes d’apprentissage et orientation des personnes désireuses de se former à jouer et fabriquer le balafon, l’ataké et la garaya ;

- accompagner les acteurs locaux, en vue de la prise en main locale et durable des activités et de la poursuite appropriée de l’objectif du projet ;

- contribuer à l’enrichissement et la sauvegarde du patrimoine musical matériel et immatériel du Tchad ;

- amplifier les message lié à la protection, à la promotion des cultures en milieu urbain et rural ;

- promouvoir la diversité culturelle du Tchad et contribuer à redynamiser le secteur de la culture dans les villes secondaires ;

- aborder les questions sociales à travers les arts et la culture pour promouvoir la cohésion sociale.



D’après le chef manager du projet, Yannick Drick, le projet est dédié à la protection et à la formation pour la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel tchadien. Pour lui, l’idée sera de former les jeunes de la capitale et des provinces afin de jouer et fabriquer les instruments en voies de disparition au Tchad qui sont : l’Ataké, la Garaya et le balafon. Par la suite, faire une collecte et une exposition des instruments traditionnels en voies de disparition au Tchad.



Le chef du projet Yannick Drick a relevé qu’un documentaire sera réalisé sur la sauvegarde et la valorisation des instruments en voie de disparition au Tchad.



Yannick Drick affirme que l’une des principales causes de la disparition des musiques au Tchad serait liée au désintéressement par les jeunes face aux musiques traditionnelles au profit des rythmes modernes venant d’ailleurs.



Selon le coordonnateur du projet FSPI patrimoine, Silvain Lamoureutte, ce projet si important sera mis à l’honneur des gens spécialisés dans la question du patrimoine afin de valoriser le patrimoine musical tchadien. Guindja Mah, formateur en balafon tchadien a quant à lui, affirmé que les balafons ne sont pas pris en considération par les jeunes d’aujourd’hui. Il faut que les artistes cherchent à jouer au balafon, car ce dernier ne déroute pas le chemin artistique, a-t-il expliqué.



Les zones de réalisation du projet sont dans un premier temps : la ville de N’djamena, Koumra, Kyabé et Mongo. Les sites de formation retenus sont : Institut français du Tchad ; centre culturel Baba Moustapha ; Galerie H2K20 et les centres culturels provinciaux et/ou CALF.



Deux formateurs chevronnés sont mis à la disposition pour former les intéressés. Il s’agit de M. Guindja Mah, formateur en balafon et du M. Idrissa Bâ, formateur en Garaya. Le coût du projet est estimé à 12 millions de francs CFA et commence fin août.





