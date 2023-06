Tchad : le projet "ELLES osent pour le Développement par la Science" lancé à Moundou par WOSIC

L'objectif de ce projet est de promouvoir l'inclusion et le leadership des femmes dans les domaines scientifiques, en particulier en renforçant les systèmes d'éducation scientifique au Tchad.



Dans son discours d'ouverture, la présidente de WOSIC a souligné que malgré la volonté affichée des dirigeants politiques de promouvoir l'émancipation des femmes, la situation reste préoccupante. Pour remédier à cette situation, WOSIC s'est engagé à promouvoir l'inclusion et le leadership des femmes dans des systèmes d'éducation scientifiques plus forts et plus équitables.



Noudjilembaye Adèle a annoncé la mise en place d'une initiative intitulée "ELLES osent pour le Développement par la Science" lors de la Semaine scientifique africaine du NEF. L'objectif de cette initiative est de stimuler l'intérêt des jeunes, en particulier des femmes, pour la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), et de les encourager à envisager une carrière dans ces domaines. Cette initiative sera mise en œuvre dans la province du Logone Occidental, afin de combler l'écart entre la capitale, N'Djamena, et les provinces où les activités scientifiques sont moins présentes.



La présidente de WOSIC a expliqué que le programme vise à susciter la curiosité et l'intérêt pour les STIM chez le public cible, en particulier les femmes. Les différentes activités prévues permettront d'inciter les jeunes à s'intéresser à la science et d'encourager leur participation à travers des activités scientifiques, des débats et des discussions.



Parmi les résultats attendus de ce projet, WOSIC prévoit d'organiser la Semaine scientifique africaine du NEF dans la province du Logone Occidental en seulement sept jours. L'objectif est de promouvoir la découverte des STIM au Tchad, de favoriser de nouvelles connaissances scientifiques pour le développement socio-économique durable de l'Afrique, en particulier du Tchad. L'événement accueillera six activités axées sur les femmes pour lutter contre les disparités entre les sexes dans le domaine des STIM. L'objectif est d'attirer plus de 1 000 participants, dont au moins 60 % de femmes, provenant de groupes et de communautés marginalisés. De plus, plus de 500 personnes seront encouragées à suivre les activités de la semaine de la science sur les plateformes de médias sociaux. Des supports promotionnels tels que des brochures, des affiches et des bannières seront conçus, et les activités de la semaine de la science seront promues à travers cinq canaux médiatiques influents, à l'échelle nationale, régionale et internationale. Enfin, des rapports techniques et financiers seront produits pour l'édition de la semaine de la science.



Ce projet ambitieux de l'Association WOSIC témoigne de son engagement à promouvoir l'inclusion des femmes dans les domaines scientifiques au Tchad. Il vise à inspirer les jeunes, en particulier les femmes, à explorer les sciences et à contribuer au développement du pays par le biais de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.