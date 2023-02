Tchad : le projet "Femme en action" lancé dans la Nya contre le mariage précoce

La présidente de la plateforme, Rokoule Nekian Brigitte, a tenu à souligner l'importance du thème lors de son discours d'accueil et a appelé à une synergie d'action pour éradiquer le phénomène du mariage précoce dans la région.



Le secrétaire Général du département, Sougui Daoussa Dicko, a rappelé que le mariage précoce n'est un secret pour personne dans le département de la Nya et a remercié le partenaire, OXFAM, pour son soutien continu en faveur des femmes.



Les chefs de quartiers de la commune et des villages ont accueilli chaleureusement le projet et se sont engagés à apporter leur soutien pour la réussite de la sensibilisation.



Ce projet, financé par OXFAM, vise à sensibiliser la population sur les conséquences négatives du mariage précoce et à promouvoir les droits des femmes dans la région de la Nya.