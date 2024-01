Tchad : le projet Laham Nadif pour la viande de qualité présenté à Moundou

La Fédération Nationale des Producteurs de Semences (FNPS) a organisé une réunion d'information et de sensibilisation sur le projet LAHAMA NADIF ou viande de qualité le 31 janvier, à l'hôtel de ville de la commune de Moundou, en présence des acteurs de développement. L'objectif de cette réunion, présidée par le Secrétaire général de la commune de Moundou, était d'impliquer les parties prenantes et les partenaires dans la mise en œuvre des activités opérationnelles du projet. Il visait également à faire connaître la vision de LAHAM NADIF aux autorités et aux membres de la fédération provinciale afin de mobiliser les ressources nécessaires à sa réalisation.



Le projet LAHAM NADIF vise à mettre en place un plan de formation ou de renforcement de capacité pour soutenir les jeunes et les femmes dans la création de leurs propres emplois en vue de leur auto-prise en charge. Les domaines d'intervention du projet incluent l'embouche des animaux, la transformation de la viande, la production fourragère et la collecte des résidus agricoles, comme l'a précisé Djékombaye Emilien, Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Producteurs de Semences.



Le Secrétaire Général de la mairie de Moundou, Mbaiaoussem Madji Kidubu Siméon, a salué la mise en œuvre de ce projet, qu'il estime être un catalyseur pour l'économie de la ville et de la province. Il a souligné que le projet aidera les bénéficiaires à améliorer leur autonomie financière.



Le projet LAHAM NADIF, axé sur la viande de qualité, couvre quatre villes du Tchad, à savoir Abéché, Mongo, N'Djaména et Moundou, ainsi que leurs villages environnants. Il est financé par l'Ambassade de France au Tchad.