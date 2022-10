Tchad : le projet PRCPT favorise l'insertion socioéconomique des jeunes au Bahr-Azoum

Après un apprentissage qui a duré 45 jours, 25 bénéficiaires formés en couture, menuiserie et mécanique motos ont reçu leurs kits et parchemins des mains des autorités administratives locales.



Le PRCPT est cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Mis en œuvre par la GIZ, ce projet intervient dans la politique de développement économique des populations. C'est à travers la composante 2 axée sur l'amélioration de la situation socioéconomique des populations locales et la promotion des mesures visant l'emploi et l'auto-emploi, que cette formation est initiée.



Le maire de la ville d'Am-Timan, Ahmat Hassan Bremé a lors de son mot de bienvenue, remercié l'équipe du projet qui ne cesse d'intervenir dans le département du Bahr-Azoum et surtout dans la commune d'Am-Timan en contribuant largement à l'insertion des jeunes filles et garçons dans la vie active.



Le chef d'antenne PRCPT/Salamat, Djikoloum Dingamnayal Mickael, notifie que l'objectif des formations aux petits métiers est de favoriser l'insertion socioéconomique des jeunes vulnérables mais aussi leur donner l'accès à l'emploi et à des revenus décents.



Officiant la cérémonie, le sous-préfet d'Am-Timan rurale, Haroun Egrey Erdi, représentant le préfet du Bahr-Azoum, a exhorté les récipiendaires à valoriser les acquis de cette formation et servir leurs communautés avec amour et dévouement. Selon lui, ils ne doivent pas oublier qu'ils sont porteurs du changement dans chacune de leurs communautés respectives.