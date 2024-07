TCHAD

Tchad : le projet RESITCHAD lance un avis de recrutement de personnel

Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Juillet 2024

Le Gouvernement de la République du Tchad a obtenu un don de l'Association Internationale de Développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet de Développement Territorial et de Résilience au Tchad (RESITCHAD). Ce projet, né de la volonté des plus hautes autorités du pays, a pour objectif de développement «Améliorer l'accès aux infrastructures, aux services de base et aux

opportunités économiques, et renforcer la capacité des institutions locales à fournir des services locaux dans certaines régions du Tchad».