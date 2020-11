Tchad : le projet SWEDD 2 bientôt lancé, le chef de l'État attendu à Pala

À cet effet, Ahmed Moussa Wayord et sa suite organisent des rencontres d'échanges et de préparation d'accueil avec les autorités administratives, civiles, et sécuritaires de la province. Pour la cérémonie, un comité est mis sur pied à N'Djamena informe le chef de mission.



Lors d'une rencontre avec le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sadick Khatir Abdrahman, et quelques responsables de la place, les objectifs dudit projet ont été expliqués aux participants. Il s'agit d'accélérer la transition démographique en réduisant le taux de fécondité et de la mortalité infantile en vue de déclencher la dividende démographique.