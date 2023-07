Tchad : le projet SWEDD au cœur de l'entraide féminine dans la Tandjilé

Sous la direction du coordinateur provincial, Djigamadji Alexandre, une délégation du projet SWEED s'est rendue dans les sous-préfectures de Guidari et Donomanga, pour distribuer des semences agricoles aux membres des groupements féminins de ces localités.



En effet, le projet SWEDD poursuit ainsi ses actions caritatives en faveur des filles et femmes de la Tandjilé. Développer des stratégies pour aider les femmes à prendre en charge leur avenir est l'une des priorités du projet SWEDD pour l'année 2023.



C'est pourquoi une aide considérable est déployée en faveur de ces femmes par cette organisation humanitaire. Au total, 107 femmes, réparties en 6 groupements (2 à Donomanga et 4 à Guidari), ont bénéficié de cette généreuse donation de SWEDD.



Cette action bienveillante arrive à point nommé, car elle soulage ces groupements, particulièrement en cette période de vaches maigres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du sous-projet de Renforcement du pouvoir économique des femmes de SWEDD.



Le coordinateur provincial du projet SWEDD de la Tandjilé, Djingamadi Alexandre, représentant le consortium des organisations non gouvernementales, dans l'initiative humanitaire pour le développement local et l'université populaire, a encouragé les femmes bénéficiaires à se mettre au travail sans tarder, pour le bien-être de leurs familles.



En recevant ces précieux dons, la présidente de l'Union des femmes de Guidari, Noudji Moussaringar, a exprimé sa gratitude envers le donateur pour cet acte humanitaire, soulignant que ces semences les aideront à nourrir leurs familles en temps voulu.