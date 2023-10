Tchad : le projet SWEDD lance la campagne "Strong Together"

Lors du lancement de la campagne, Mahamat Chaïb Brahim, représentant du Ministre des Perspectives Économiques et des Partenariats Internationaux, a souligné que grâce au projet SWEDD, des milliers de filles et de femmes tchadiennes se sentent valorisées et ont vu leurs capacités renforcées pour une pleine et entière participation à l'économie nationale. Il a rappelé que ce projet est né de la volonté politique claire des dirigeants tchadiens et de leurs partenaires de parvenir à une transition démographique par l'autonomisation des filles et des femmes.



Ce projet est financé par la Banque mondiale, avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé.