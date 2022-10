Tchad : le projet « coton durable » lancé à Moundou en soutien aux producteurs

Le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzébé Sidang Basile, a présidé le 5 octobre 2022 à Moundou la cérémonie de lancement officiel du projet coton durable au Tchad. C’était en présence des responsables civils et militaires, des représentants de producteurs de coton et autres acteurs de la filière coton.



Après le mot de bienvenue du 1er adjoint au maire de la ville de Moundou, Nétoloum Julien, le représentant de la CotonTchad SN, par ailleurs, directeur des responsabilités sociales et environnementales, Fauba Padacké, a fait savoir que la CotonTchad SN, filiale de Olam Agri de la multinationale Olam, a le devoir de mettre en œuvre le plan de modernisation et de développement de la société, dont le premier axe est le développement agricole et l’augmentation de la production du coton grainé.



Ce projet permettra aux différents partenaires d’avoir de l’engouement et de participer à sa mise en œuvre. Le représentant de Solidaridad, Adjeyi Claude, a expliqué que son institution et la Cotontchad SN mobiliseront, dans le cadre de ce projet, les producteurs de Kélo et Moundou par la formation sur les bonnes pratiques de production du coton afin de contribuer à sa production durable. Il sera question de toucher 15 000 producteurs d'ici 2024.



« Les bonnes pratiques sont des techniques essentielles pour booster la production cotonnière », selon Adjeyi Claude. Lançant officiellement le projet, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzébé Sidang Basile, a encouragé les producteurs à s’engager pour sa réussite car pour lui, la culture et la commercialisation du coton occupent une place importante dans l’économie du Tchad.



Il a salué la naissance et la mise en œuvre de ce projet qui mettra à disposition des producteurs ses expériences afin de mieux les accompagner de manière optimale. Le projet SSCP vise à soutenir 32 500 producteurs de coton, dont des femmes et des jeunes en Côte d'Ivoire, au Tchad et au Togo, vers une production de coton durable avec moins d'intrants et un impact environnemental négatif, tout en devenant plus résilients au changement climatique d'ici 2024.



Plus précisément, le projet vise à renforcer les capacités des agriculteurs en matière de production de coton durable, à mettre en place des écosystèmes coopératifs solides et à établir une prestation de services basée sur le marché pour les producteurs de coton.