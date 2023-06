Tchad : le projet de Constitution est un "texte frelaté", s'indigne Béral Mbaïkoubou

En prévision de vives réactions, le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat, a pris la parole lors de la plénière du Conseil national de transition afin d'apporter des éclaircissements sur les enjeux du référendum en cours. La question de la forme de l'État a suscité des divisions au sein des participants du Dialogue national inclusif, et le projet de Constitution actuel défend effectivement l'État unitaire.



Plusieurs arguments ont été avancés pour justifier cette orientation. Sur le plan juridique, le Dialogue national inclusif a recommandé de se baser sur les réflexions de la Constitution de 1976 et de les améliorer en vue d'adopter une nouvelle Constitution par voie référendaire. Sur le plan organisationnel, il est crucial que les citoyens puissent répondre clairement par oui ou par non lors d'un référendum, afin que la volonté populaire exprimée ne puisse faire l'objet d'aucune interprétation. Le ministre a souligné l'importance d'une décision claire et précise, permettant aux électeurs d'exprimer leur volonté de manière éclairée. Cependant, ces explications n'ont pas convaincu le conseiller national Béral Mbaïkoubou.



"Est-ce que le gouvernement dont vous êtes le représentant ici prend sincèrement la responsabilité de spolier le peuple tchadien quant au débat sur la forme de l'État ?", a lancé Béral Mbaïkoubou. Il rappelle qu'il était prévu une Consultation référendaire sur la forme de l'État. Pour lui, le gouvernement est malhonnête en n'ayant pas abordé clairement les défis budgétaires lors du dialogue. "Il y a (une) tromperie sur la marchandise. On a vendu au peuple Tchadien quelque chose de faux".