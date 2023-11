Tchad : le projet de Constitution présenté dans le Logone Oriental

Conduite par le Dr Jean Calvin Robonate, accompagné quant à lui par deux experts, une mission du secrétaire général du gouvernement est arrivée vendredi dernier dans le Logone Oriental.



C’est dans le cadre de la vulgarisation de projet de Constitution. C



omme dans les autres provinces, l'objectif poursuivi par cette mission est de présenter et expliquer le contenu du projet de Constitution à la population. Il s’agit par ailleurs de mettre l’accent sur les innovations et améliorations des articles de la nouvelle Constitution.



Cette présentation s’est tenue au cours d’un atelier de deux jours. Il faut rappeler que l'atelier a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Logone Oriental, Toké Dadi, des autorités administratives et traditionnelles de la province, ainsi que du partenaire du gouvernement tchadien, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).