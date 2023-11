Tchad : le projet de Constitution vulgarisé au Moyen-Chari

Un atelier de présentation du projet de la nouvelle Constitution a été lancé ce 20 novembre 2023 à Sarh. C’est à l’intention de toutes les parties prenantes de la province du Moyen-Chari.



C’est le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma, qui a lancé dans la salle des réunions Notre Dame des Apôtres cet atelier de formation sur la présentation du projet de Constitution.



Organisé à l’intention des différentes couches socioprofessionnelles de la province du Moyen-Chari, cet atelier de formation qui a pour objectif de former sur la présentation du projet de Constitution, permettra à chaque citoyen de comprendre le contenu de ce projet. Ceci dans le souci de garantir la transparence du processus référendaire, et surtout répondre aux exigences de la démocratie.



Le chef de mission, Djimtibaye Neldjita Lapia, a précisé que cette campagne de vulgarisation du projet de Constitution est d’une importance capitale pour toutes les forces vives du pays. Djimtibaye Neldjita Lapia a aussi souligné que le contenu de ce nouveau projet sera désormais le contrat social de tous les Tchadiens, et va contribuer à changer l’avenir du pays entier.



Le gouverneur, Ousman Brahim Djouma a indiqué que pour atteindre les objectifs de cet atelier, il est nécessaire et obligatoire d’impliquer toutes les couches socioprofessionnelles de la province du Moyen-Chari qui, à leur tour, serviront de relais dans leurs bases respectives. Ceci pour le bien de la refondation du Tchad.



Il faut noter que les participants à cet atelier sont venus des quatre départements que compte la province du Moyen-Chari.