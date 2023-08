Tchad : le projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes lancé au Batha

Selon Mahamat Haroun Mahamat, le chef du bureau de l'ONAPE du Batha, l'objectif majeur de ce projet est de renforcer le système d'enseignement technique et de formation professionnelle, tout en améliorant la qualité des compétences des jeunes et leur employabilité sur le marché du travail. Il précise que pendant les six premiers mois, l'ONAPE fournira une attestation de stage ainsi qu'une allocation mensuelle de 50 000 FCFA aux participants, couvrant les frais de placement du PDCEJ.



Mahamat Haroun Mahamat a exhorté les jeunes stagiaires à se conformer au règlement interne des entreprises d'accueil et à respecter les règles de confidentialité propres à ces organisations.