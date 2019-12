Tchad : le projet de formation et d'insertion des jeunes au Batha se précise

Une mission du projet formation et insertion des jeunes au Tchad (FORMI) séjourne à Ati depuis hier. Ce vendredi matin, ils ont organisé une réunion de proposition relative à la mise en place des comités de pilotage départementaux des dispositifs de formation-insertion. La réunion s'est déroulée dans la salle de réunion de la commune en présence du secrétaire général départemental du Batha Ouest, le maire de la commune d'Ati, les délégués de différents services, des réseaux de jeunes et plusieurs autres participants.



L'objectif de cette réunion est d'examiner de manière concertée les objectifs généraux de FORMI.



Le projet formation et insertion des jeunes au Tchad est financé par la coopération Suisse au Tchad. Ce programme se propose de donner aux jeunes femmes et hommes les moyens d'améliorer leurs conditions de vie et de participer pleinement au développement socio-économique et à la sécurité alimentaire dans leur communauté grâce aux compétences techniques, entrepreneuriales de qualité et en adéquation avec les réalités socio-économique locales.



Le programme FORMI est mise en œuvre, aussi bien dans la phase de planification que dans celle d'expansion et de consolidation, par Swiss Contact et Caritas. Il intervient prioritairement dans six provinces du pays notamment le Batha, l'Ennedi et le Wadi-fira au Nord ; le Logone Oriental, le Mandoul et le Moyen Chari au sud.



La stratégie proposée consiste à mettre en place des comités de pilotage locaux des dispositifs de formation-insertion au niveau départemental qui auraient un rôle de coordination et de supervision de l'ensemble des actions dans ce domaine au sein d'un département donné. Les comités seraient en lien avec des relais locaux pour un suivi opérationnel continu de proximité de chaque action.