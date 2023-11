Tchad : le projet de nouvelle Constitution vulgarisé dans la province du Salamat

L'élaboration de la nouvelle Constitution est l'une des recommandations du Dialogue national inclusif et souverain qui le prévoit en remplacement de la Charte de transition. Pour présenter ce nouveau contrat social, un atelier de vulgarisation est organisé à l'endroit de toutes les forces vives de la province, réunies dans la grande salle de formation de la commune d'Am-Timan.



Selon la cheffe de mission, Mme Selgué Achta Aguidi, la caravane de vulgarisation est organisée pour présenter et expliquer de fond en comble au peuple tchadien, le contenu de la loi fondamentale qui actera le nouveau contrat social tchadien et mettra en œuvre la refondation du Tchad. Elle a remis officiellement le projet de la nouvelle constitution au premier magistrat de la province.



« Doter notre pays d'une nouvelle constitution pour déterminer la forme de l'Etat ainsi que des institutions fortes, qui puissent traduire la volonté du peuple tchadien de s'engager résolument vers la paix durable et le développement harmonieux », a déclaré le gouverneur du Salamat Abdoulaye Ibrahim Siam, lors de son discours.



Il ajoute que ce processus « est une émanation des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), qui s'est tenu du 20 août au 08 octobre 2022 ».



Il a exhorté les participants à être attentifs et participatifs pour mieux appréhender les enjeux du projet de cette construction afin de le relayer à leurs structures de base.