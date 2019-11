Tchad : le projet de renforcement des exploitations agro-pastorales se met en place à Ati

Le gouverneur de la province du Batha a installé vendredi matin le chef d'antenne du projet de renforcement de la productivité des exploitations agro-pastorales familiales et de résilience (RePER) de la province du Batha.



Financé à hauteur de 53 milliards de Francs CFA par le Fond international de développement agricole (FIDA) pour une durée de 6 ans, le projet RePER interviendra dans la zone sahélienne du Tchad, principalement au Guera, Batha, Hadjer Lamis, Chari Baguirmi et Salamat.



L'objectif global du RePER est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire, nutritionnelle et les revenus des ménages ruraux dans la zone du projet.



Le coordinateur national du projet, Abdoulaye Mahamat Labit, a indiqué que le projet RePER mettra les agriculteurs et leurs organisations professionnelles, au coeur des interventions du développement pour qu'ils participent eux-mêmes à améliorer durablement leurs conditions de vie.



Il a demandé au chef d'antenne et à son équipe d'oeuvrer sans relâche pour la réalisation des objectifs du projet.



Installant le chef d'antenne du projet RePER du Batha, le gouverneur de la province du Batha, Alio Adoum Abdoulaye a souligné que l'objectif du projet RePER s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la République, Idriss Déby Intno qui fait de l'élevage et l'agriculture, les vecteurs de croissances de sécurité, de paix et de stabilité.



Alio Adoum Abdoulaye a exhorté le chef d'antenne et son équipe de collaborer avec tous les services et les acteurs locaux au grand bénéfice des producteurs.



Le chef d'antenne RePER de la province du Batha, Habib Adoum Hassan a pour sa part remercié les plus hautes autorités de la province pour la confiance placé en sa modeste personne. Il solicite l'appui de tous les collaborateurs à différents niveaux pour la bonne marche des activités du projet.